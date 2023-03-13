Украинские СМИ освещают конфликт ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ

В то же время риторика Пригожина не нацелена на политическое руководство. Беседуя с корреспондентом The Wall Street Journal Томасом Гроувом, он не стал прямо отвечать на ряд вопросов и высказывался в корректной форме. А вот в отношении генералов Минобороны и Генштаба Пригожин не стесняется говорить жестко. Личную позицию он также транслирует через участников ЧВК. Позиция Минобороны в этом противостоянии нейтральна. На эмоциональные нападки в ведомстве не отвечают, считая, что не стоит выяснять отношения между двумя структурами. На самом деле позиции ЧВК на 800 километрах зоны конфликта — лишь 1,1% от общей территории, освобожденной Россией.