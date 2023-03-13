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Updated Сегодня, 16:15

Украинские СМИ освещают конфликт ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ

13 марта 2023, 16:15
Фото: 1MI
«Новые известия» провели анализ освещения специальной военной операции на Украине в СМИ и соцсетях за последние месяцы.

В сравнении с периодом начала СВО в настоящее время с обеих сторон министерства обороны двух стран транслируют только короткие сводки. При этом командир ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал активней публично выступать в информационном поле. Он стал рассказывать о проблемах, возникших с военной логистикой и поддержкой флангов во время наступления, пишут «Новые известия».

Как передают СМИ, оценить заявления Пригожина о том, что именно сотрудники Минобороны пытаются отбросить ЧВК на задние позиции и усложнить процесс доставки оборудования, можно как пиар. Расчет на то, что «газета выступила, а Генштаб принял меры», в условиях СВО неверен.

В связи с медийной активностью Пригожина украинские медиа и военные эксперты начали цитировать его выступления. Если бы не было скандального Пригожина, то его, возможно, стоило бы придумать с цель пропаганды и контрпропаганды соседнего государства. Украина между тем не жалеет оскорбительных для России эпитетов.

В то же время риторика Пригожина не нацелена на политическое руководство. Беседуя с корреспондентом The Wall Street Journal Томасом Гроувом, он не стал прямо отвечать на ряд вопросов и высказывался в корректной форме. А вот в отношении генералов Минобороны и Генштаба Пригожин не стесняется говорить жестко. Личную позицию он также транслирует через участников ЧВК. Позиция Минобороны в этом противостоянии нейтральна. На эмоциональные нападки в ведомстве не отвечают, считая, что не стоит выяснять отношения между двумя структурами. На самом деле позиции ЧВК на 800 километрах зоны конфликта — лишь 1,1% от общей территории, освобожденной Россией.

 

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