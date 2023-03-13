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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Уже в 2024 год в Ростовской области могут начать призывать в армию мужчин до 30 лет

13 марта 2023, 15:38
Фото: 1MI
В 2024 году в Ростовской области призывной возраст могут увеличить до 30 лет, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении в России призывного возраста. Планируется, что забирать в армию смогут мужчин до 30 лет.

Если законопроект будет принят, в силу он вступит 1 января 2024 года. В таком случае в весенний призыв новобранцев станет гораздо больше.

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Изменить хотят и нижнюю планку призывного возраста. Однако делать это будут постепенно. В 2024 году ее поднимут до 19 лет, а в 2025 — до 20 лет. Своего порога — в 21 год — она достигнет в 2026 году.

Ранее Rostovazeta рассказала, как пройдет весенний призыв в армию в Ростове.

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#Алина Заярная#Общество#Новости
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