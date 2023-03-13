Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении в России призывного возраста. Планируется, что забирать в армию смогут мужчин до 30 лет.
Если законопроект будет принят, в силу он вступит 1 января 2024 года. В таком случае в весенний призыв новобранцев станет гораздо больше.
Изменить хотят и нижнюю планку призывного возраста. Однако делать это будут постепенно. В 2024 году ее поднимут до 19 лет, а в 2025 — до 20 лет. Своего порога — в 21 год — она достигнет в 2026 году.
Ранее Rostovazeta рассказала, как пройдет весенний призыв в армию в Ростове.