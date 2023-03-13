Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном» заявил, что в ближайшие два года в регионе планируют построить 16 новых школ. Глава региона рассказал, что в 2022 году в строй удалось ввести пять школ на 1400 мест и 21 детский садик на 2600 мест.
«Впереди большой объем работ», — заявил Голубев. Он пояснил, что главная задача для властей — снизить количество детей, которые учатся в школах во вторую смену.
Не стоит забывать, по словам губернатора, и про ремонт образовательных учреждений.
Ранее сообщалось, что более двух миллиардов рублей потратят в Ростове-на-Дону на ремонт школ в 2023 году.