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В ближайшие два года 16 новых школ появится в Ростовской области

13 марта 2023, 17:36
Фото: 1MI
В ближайшие два года 16 новых школ появится в Ростовской области
В Ростовской области в 2024–2025 годах появится 16 новых школ, заверил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном» заявил, что в ближайшие два года в регионе планируют построить 16 новых школ. Глава региона рассказал, что в 2022 году в строй удалось ввести пять школ на 1400 мест и 21 детский садик на 2600 мест.

«Впереди большой объем работ», — заявил Голубев. Он пояснил, что главная задача для властей — снизить количество детей, которые учатся в школах во вторую смену.

Сразу несколько школ начнут строить в Ростове-на-Дону в 2023 году
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Не стоит забывать, по словам губернатора, и про ремонт образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что более двух миллиардов рублей потратят в Ростове-на-Дону на ремонт школ в 2023 году.

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#Виктория Прутковская#Дети#Строительство#Общество#Новости#Ростовская область#Голубев#Голубев Василий Юрьевич#Касается каждого
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