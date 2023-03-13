Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном» заявил, что в ближайшие два года в регионе планируют построить 16 новых школ. Глава региона рассказал, что в 2022 году в строй удалось ввести пять школ на 1400 мест и 21 детский садик на 2600 мест.