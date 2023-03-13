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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

В ходе спецоперации погиб 37-летний доброволец из Ростовской области Табаран

13 марта 2023, 06:17
Фото: 1MI
Военнослужащий из Ростовской области Алексей Табаран погиб во время спецоперации, сообщают СМИ.

По информации Donday, боец погиб во время выполнения боевой задачи. Говорится, что ему было 37 лет.

«Табаран проживал в хуторе Мокрая Ельмута, который расположен в Пролетарском районе. В зону спецоперации он отправился добровольцем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что бойца похоронят в родном поселке. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

До этого ростовский депутат Бородай предложил называть улицы и памятники в честь бойцов СВО.

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