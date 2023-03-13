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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Новочеркасске 12 марта в пожаре погиб житель многоэтажки

13 марта 2023, 10:52
Фото: 1MI
В Новочеркасске 12 марта в пожаре погиб житель многоэтажки
В Новочеркасске пожар унес жизнь человека, в огне пострадал еще один горожанин, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

В воскресенье, 12 марта, в 05.39 мск в Новочеркасске на улице Мелиховской пожар охватил квартиру в одной из многоэтажек.

Огонь распространился на площади в 18 «квадратов», его жертвой стал мужчина неустановленного возраста. Еще один 57-летний мужчина пострадал, так же отравившись продуктами горения, как и жертва пожара.

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Огонь удалось ликвидировать через час, задействовав 15 пожарных и четыре единицы спецтехники.

Ранее в Новочеркасске произошел крупный пожар в цехе электродного завода.

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