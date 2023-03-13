В Новочеркасске 12 марта в пожаре погиб житель многоэтажки

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В воскресенье, 12 марта, в 05.39 мск в Новочеркасске на улице Мелиховской пожар охватил квартиру в одной из многоэтажек.
Огонь распространился на площади в 18 «квадратов», его жертвой стал мужчина неустановленного возраста. Еще один 57-летний мужчина пострадал, так же отравившись продуктами горения, как и жертва пожара.
Огонь удалось ликвидировать через час, задействовав 15 пожарных и четыре единицы спецтехники.
Ранее в Новочеркасске произошел крупный пожар в цехе электродного завода.