Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Сотрудники донского Отдела по борьбе с организованной преступностью и этническими преступлениями выявили факт мошенничества в сфере страхования и возбудили дело по признакам хищения компенсаций.
По предварительной информации, в Ростове задержали трех горожан 30-40 лет, которые приобретали премиум-иномарки, оформляли их на третьих лиц и устраивали ДТП на участках дорог без камер видеонаблюдения. Страховки были оформлены в обанкротившихся страховых компаниях.
После ДТП подельники оформляли европротоколы и обращались за компенсацией, получая возмещение ущерба без направления транспортного средства на ремонт. Это позволило мужчинам получить более 4,2 миллиона рублей.
В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли документы, электронные носители и другие возможные доказательства произошедшего. Сейчас организатору схемы предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, а потому он заключен под стражу. Первый подельник находится под подпиской о невыезде, а второму вынесли запрет определенных действий. Полиция продолжает выяснять обстоятельства дела.
Ранее в Ростове другая банда обманула страховщиков на 30 миллионов рублей аналогичным способом.