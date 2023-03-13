В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли документы, электронные носители и другие возможные доказательства произошедшего. Сейчас организатору схемы предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, а потому он заключен под стражу. Первый подельник находится под подпиской о невыезде, а второму вынесли запрет определенных действий. Полиция продолжает выяснять обстоятельства дела.