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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

В Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 млн рублей

13 марта 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 млн рублей
В Ростове задержали мужчин, которые устраивали фиктивные ДТП ради страховых выплат, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.
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Дтп

Сотрудники донского Отдела по борьбе с организованной преступностью и этническими преступлениями выявили факт мошенничества в сфере страхования и возбудили дело по признакам хищения компенсаций.

По предварительной информации, в Ростове задержали трех горожан 30-40 лет, которые приобретали премиум-иномарки, оформляли их на третьих лиц и устраивали ДТП на участках дорог без камер видеонаблюдения. Страховки были оформлены в обанкротившихся страховых компаниях.

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После ДТП подельники оформляли европротоколы и обращались за компенсацией, получая возмещение ущерба без направления транспортного средства на ремонт. Это позволило мужчинам получить более 4,2 миллиона рублей.

В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли документы, электронные носители и другие возможные доказательства произошедшего. Сейчас организатору схемы предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, а потому он заключен под стражу. Первый подельник находится под подпиской о невыезде, а второму вынесли запрет определенных действий. Полиция продолжает выяснять обстоятельства дела.

Ранее в Ростове другая банда обманула страховщиков на 30 миллионов рублей аналогичным способом.

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