rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В Ростове-на-Дону назвали причину стрельбы на Рабочей площади 12 марта

13 марта 2023, 05:27
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону мужчина открыл огонь из оружия после конфликта на Рабочей площади, сообщают СМИ.

РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД пишет о произошедшем конфликте. Один из участников вытащил травматическое оружие и выстрелил в оппонента.

«После стрельбы нападавший сразу же скрылся. Пострадавшему оказались необходимую помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет розыск стрелка и проводится проверка. О состоянии раненого информации нет.

Ранее в Батайске осудили мужчину, который застрелил напарника, отпугивая собак. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

Читайте также:
Полиция ищет мужчину, устроившего 12 марта стрельбу в Железнодорожном районе РостоваВ МВД назвали подробности стрельбы в Ростове на Рабочей площади с 11 на 12 мартаЖители Ростова заявили о ночной стрельбе на Рабочей пощади
#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
В Ростовской области вновь ударят морозы до -8°С с 14 марта
Сегодня, 06:35
В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 года
Сегодня, 06:52
Ростовчане заявили о запахах гнилой рыбы в воде из-под кранов с 2022 года
Сегодня, 04:59
Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте
Вчера, 14:20
Украина обстреляла из РЗСО HIMARS автостанцию недалеко от Ростовской области
Вчера, 15:06