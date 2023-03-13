Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД пишет о произошедшем конфликте. Один из участников вытащил травматическое оружие и выстрелил в оппонента.
«После стрельбы нападавший сразу же скрылся. Пострадавшему оказались необходимую помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет розыск стрелка и проводится проверка. О состоянии раненого информации нет.
Ранее в Батайске осудили мужчину, который застрелил напарника, отпугивая собак. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.