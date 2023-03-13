В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 года

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Портал «РБK. Ростов» сообщил, что комитет по охране ОКН Ростовской области увеличил сроки действия постановления о разработке проектной документации для сохранения Парамоновских складов в Ростове. Теперь компания «Альянс-М» должна успеть закончить проект до конца текущего года, а реконструкция должна быть выполнена не позднее 31 декабря 2025 года.
Тем временем, сообщается, что компания получила предписание разработать проект более трех лет назад. За это время собственник складов успел провести противоаварийные работы на литере Г.
Руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (РРО ВООПИиК) Александр Кожин рассказал, что компания уже представляла один проект, но он не получил положительного заключения.
Кожин добавил, что сейчас ситуация со складами остается тяжелой. Хотя строения признаны памятником федерального значения, сами здания не консервируют, охраны нет, и ничего по сути не меняется. Руководитель РРО ВООПИиК предполагает, что на подобные работы могут потребоваться сотни миллионов рублей, однако сейчас сложно сказать, на каком этапе находится проектная деятельность, и какой объем инвестиций потребуется для сохранения памятников.
Ранее эксперт заявил, что для реконструкции Парамоновских складов необходимо укрепить склон, иначе Ростов может «поехать».