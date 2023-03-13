В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 года

Кожин добавил, что сейчас ситуация со складами остается тяжелой. Хотя строения признаны памятником федерального значения, сами здания не консервируют, охраны нет, и ничего по сути не меняется. Руководитель РРО ВООПИиК предполагает, что на подобные работы могут потребоваться сотни миллионов рублей, однако сейчас сложно сказать, на каком этапе находится проектная деятельность, и какой объем инвестиций потребуется для сохранения памятников.