В Ростове строительство спорткомплекса в Левенцовке собираются завершить в 2023 году

Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону сообщила порталу «РБK. Ростов», что новый ФОК с бассейном в Левенцовке собираются ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Общий объем инвестиций оценили в один миллиард рублей, а застройщиком выступила ГК «Чайка».