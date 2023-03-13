В Ростове строительство спорткомплекса в Левенцовке собираются завершить в 2023 году

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону сообщила порталу «РБK. Ростов», что новый ФОК с бассейном в Левенцовке собираются ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Общий объем инвестиций оценили в один миллиард рублей, а застройщиком выступила ГК «Чайка».
Напомним, в 2021 году президент ФК «Чайка» Андрей Чайка сообщил, что компания построит два ФОКа на СЖМ и ЗЖМ в Ростове, вложив в проекты два миллиарда рублей.
Во время первого этапа строительства компания собиралась возвести трехэтажный спорткомплекс с универсальным игровым залом, фитнес-центром на 1,5 тысячи «квадратов», открытым бассейном и стоянкой на сотню автомобилей. Во время второго этапа компания планировала построить ледовую арену с футбольным полем и реабилитационным центром.