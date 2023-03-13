Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Археологический музей-заповедник «Танаис» объявил аукцион для поиска подрядчиков, которые приведут в порядок помост окружающий античный эмпорий, основанный в III веке до нашей эры на территории современной Недвиговки.
Так, согласно контракту, подрядчику предстоит полностью разобрать помост, чтобы после заменить его каркас, полы, чтобы обеспечить доступ посетителям и гостям, являющимся представителями маломобильных групп населения.
При этом в контракте отдельно указано, что если в ходе ремонта подрядчик случайно найдет древние ископаемые или предметы, имеющие археологическую ценность, работы требуется немедленно остановить и сообщить об этом заказчику.
Ремонт необходимо выполнить не позднее 31 августа 2023 года, а подрядчика выберут 21 марта. Максимальная стоимость контракта составляет более 20,6 миллиона рублей.
Ранее в этом году в Танаисе обнаружили античные украшения, монеты, оружие, зеркало и останки древних жителей.