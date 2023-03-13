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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

В Ростовской области потратят 20,6 млн рублей на помост для посетителей Танаиса

13 марта 2023, 10:04
Фото: Археологический музей-заповедник «Танаис»
В Ростовской области потратят 20,6 млн рублей на помост для посетителей Танаиса
В Ростовской области в музее-заповеднике «Танаис» отремонтируют помост для маломобильных посетителей за 20,6 миллиона рублей, сведения появились на портале госзакупок.

Археологический музей-заповедник «Танаис» объявил аукцион для поиска подрядчиков, которые приведут в порядок помост окружающий античный эмпорий, основанный в III веке до нашей эры на территории современной Недвиговки.

Так, согласно контракту, подрядчику предстоит полностью разобрать помост, чтобы после заменить его каркас, полы, чтобы обеспечить доступ посетителям и гостям, являющимся представителями маломобильных групп населения.

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При этом в контракте отдельно указано, что если в ходе ремонта подрядчик случайно найдет древние ископаемые или предметы, имеющие археологическую ценность, работы требуется немедленно остановить и сообщить об этом заказчику.

Ремонт необходимо выполнить не позднее 31 августа 2023 года, а подрядчика выберут 21 марта. Максимальная стоимость контракта составляет более 20,6 миллиона рублей.

Ранее в этом году в Танаисе обнаружили античные украшения, монеты, оружие, зеркало и останки древних жителей.

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