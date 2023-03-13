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Updated Сегодня, 18:32

В Ростовской области скончался автор учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич

13 марта 2023, 18:30
Фото: Таганрогский институт имени А.П.Чехова
Андрей Нарушевич
В Ростовской области на 52-м году ушел из жизни филолог, автор учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич, об этом сообщила пресс-служба Таганрогского института имени А. П. Чехова.

В Таганроге скончался кандидат филологических наук, автор школьных учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич. Ему было 52 года.

Последние годы жизни Нарушевич был главой кафедры русского языка и литературы Таганрогского института имени А. П. Чехова. Коллеги и студенты вспоминают его как чуткого педагога и настоящего профессионала.

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Прощание с Нарушевичем состоится во вторник, 14 марта, в 12.00 мск в Таганроге в здании его родного института на улице Инициативной, 50.

Ранее в Магнитогорске скончался главный тренер ростовского баскетбольного клуба БАРС-РГЭУ Александр Зрядчиков.

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#Алина Заярная#Общество
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