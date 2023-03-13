Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
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Updated Сегодня, 18:32
В Таганроге скончался кандидат филологических наук, автор школьных учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич. Ему было 52 года.
Последние годы жизни Нарушевич был главой кафедры русского языка и литературы Таганрогского института имени А. П. Чехова. Коллеги и студенты вспоминают его как чуткого педагога и настоящего профессионала.
Прощание с Нарушевичем состоится во вторник, 14 марта, в 12.00 мск в Таганроге в здании его родного института на улице Инициативной, 50.
Ранее в Магнитогорске скончался главный тренер ростовского баскетбольного клуба БАРС-РГЭУ Александр Зрядчиков.