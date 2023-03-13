В течение дня сохранится сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +6 градусов, а днем воздух может прогреться до +11 градусов, в большинстве муниципалитетов температура составит от +2 до +7 градусов.