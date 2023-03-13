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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Ростовской области вновь ударят морозы до -8°С с 14 марта

13 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
В Ростовской области синоптики предсказывают новую волну заморозков с 14 марта, об этом сообщили в СК УГМС.
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Погода

Сотрудники гидрометцентра сообщили, что в понедельник, 13 марта, в Ростовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Периодически в отдельных районах будет идти дождь, возможны сильные осадки.

В течение дня сохранится сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +6 градусов, а днем воздух может прогреться до +11 градусов, в большинстве муниципалитетов температура составит от +2 до +7 градусов.

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Во вторник, 14 марта, температурные перепады станут более существенными. Ночью дончан ожидают восьмиградусные морозы, а днем воздух прогреется до +15 градусов.

Ранее ростовский климатолог рассказал, когда ждать похолодания в Ростовской области.

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