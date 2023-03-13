В Ростовской области ввели временное расписание для шести электричек с 21 марта

Так в сутки с 21-23, 28–30 марта поезд №7111, курсирующий по маршруту «Ростов Западный — Кизитеринка», будут отправляться со станции в 07.46 мск в соответствии с графиком, но к станции «Кизитеринка» прибудет в 08.38 с задержкой на три минуты.