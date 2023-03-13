В Ростовской области ввели временное расписание для шести электричек с 21 марта

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Представители ведомства сообщили, что компания ОАО «РЖД» объявила о запланированном капитальном ремонте пути перегона Александровка — Кизитеринка, который собираются провести с 21 по 30 марта 2023 года. Эти работы потребовали ввести временное расписание электричек.
Так в сутки с 21-23, 28–30 марта поезд №7111, курсирующий по маршруту «Ростов Западный — Кизитеринка», будут отправляться со станции в 07.46 мск в соответствии с графиком, но к станции «Кизитеринка» прибудет в 08.38 с задержкой на три минуты.
Поезд №7112 «Кизитеринка — Ростов» покинет станцию в 09.13 мск с задержкой в шесть минут и прибудет на станцию «Ростов Главный» в 09.51 с той же задержкой расписания.
Электричка № 7115 «Ростов Западный — Ростов» будет отправляться по графику в 08.03 мск, но прибудет на станцию «Темерник» и «Ростов Главный» с задержкой в 10 минут — в 08.23 и 08.32 соответственно.
Также поезд № 6264/6263 с назначением «Ростов Главный — Орловка-Кубанская» отправится от станции в 07.36 мск и доедет до «Васильево-Петровской» и «Орловки-Кубанской» на 13 минут раньше графика — к 08.31 и 08.56.
Также 21-22 и 28–29 марта поезд № 6032 «Ростов — Азов» будет отправляться в 19.21 мск с задержкой в одну минуту и прибудет в Азов в 20.24.
Расписание поезда № 6178/6177 «Ростов — Орловка-Кубанская» сдвинется на пять минут с отправлением в 19.35 мск и прибытием на конечную станцию в 21.05 мск.
Минтранспорта Ростовской области советует уточнить расписание на сайте АО «СКППК», в мобильном приложении «Пригород» или звонить по номеру 8(800)-775-00-00.
Ранее в RostovGazeta предложили идеи поездок в марте.