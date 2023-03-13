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В Таганрог поступила первая партия понтонов для плавучего причала

13 марта 2023, 15:10
Фото: kallerna/cc by sa/wikimedia.org
В Таганрог поступила первая партия понтонов для плавучего причала
В Таганрог доставили первую партию понтонов для строящегося плавучего причала, пишут СМИ.

В Таганрог прибыла первая партия понтонов для строящегося плавучего причала. Как рассказал подрядчик работ газете «Молот» все понтоны доставят в город до конца этой недели. Их изготовлением занималось Северо-западное проектно-экспертное бюро Чебоксар.

Понтоны станут основой конструкции плавучего причала и будут держать на себе всю нагрузку. Их общее количество превысит 13 тысяч.

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Сообщается, что после получения всех понтонов рабочие приступят к сооружению самого причала.

Ранее сообщалось, что плавучий причал достроят к 25 апреля этого года. Если сроки не сорвутся, то уже 1 мая к нему смогут пришвартоваться первые теплоходы.

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#Виктория Прутковская#Новости#Таганрог
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