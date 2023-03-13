Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В Таганрог прибыла первая партия понтонов для строящегося плавучего причала. Как рассказал подрядчик работ газете «Молот» все понтоны доставят в город до конца этой недели. Их изготовлением занималось Северо-западное проектно-экспертное бюро Чебоксар.
Понтоны станут основой конструкции плавучего причала и будут держать на себе всю нагрузку. Их общее количество превысит 13 тысяч.
Сообщается, что после получения всех понтонов рабочие приступят к сооружению самого причала.
Ранее сообщалось, что плавучий причал достроят к 25 апреля этого года. Если сроки не сорвутся, то уже 1 мая к нему смогут пришвартоваться первые теплоходы.