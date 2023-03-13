«Витрина цифровой рекламы» от «Ростелекома» и «Виртуального маркетолога»

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Свое совместное цифровое детище - платформу для онлайн-маркетинга «Витрина цифровой рекламы» - авторы создали специально в помощь малому и среднему бизнесу для более эффективного привлечения клиентов в цифровых каналах. На витрине в открытом доступе представлены девять маркетинговых продуктов - собственные разработки компаний и совместные партнерские решения.
Для удобства пользователей «Витрина цифровой рекламы» работает по принципу одного окна, возможности которого вполне по силам как для зрелых компаний, так и для стартапов. Воспользовавшись инструментами витрины владельцы малого и микробизнеса, к примеру, всего за 15 минут могут разработать сайт или мобильное приложение, а при поддержке виртуального маркетолога легко запустить интернет-рекламу, снабдив ее данными, собранными с помощью Wi-Fi-радара. У молодых амбициозных компаний будут очень востребованы сервисы геолокации, таргетированных звонков и SMS-рассылок. Например, геоплатформа с ее аналитикой больших данных станет хорошим подспорьем для нахождения оптимальной локации под новую точку продаж, а алгоритм точечных звонков - для привлечения целевой аудитории. Так же с помощью «Умного экрана» можно будет быстро запустить рекламную кампанию на медиаповерхностях. Всеми цифровыми продуктами витрины можно пользоваться как по отдельности, так и в комплексе.
По словам директора проектов продуктовой лаборатории B2B ПАО «Ростелеком» Василия Алексуткина, поддержка российского предпринимательства - не просто одна из социально значимых задач: компания выступает как технологический партнер для малого и среднего бизнеса.
- Мы постоянно исследуем и создаем продукты и технологии, которые могут помочь предпринимателям достигать большего, - рассказал В. Алексуткин. - Сотрудничество с компанией “Виртуальный маркетолог” позволило сформировать цифровую витрину как комплексное решение - на одной площадке доступен полноценный набор инструментов для реализации маркетинговой стратегии. Важно, что мы создаем новый опыт вместе с клиентами, поэтому приглашаем компании, заинтересованные в росте результативности интернет-рекламы, присоединиться к пилоту. Уверен, это будет интересно и полезно для всех участников.
- Для большинства предпринимателей интернет-реклама как лотерея: никогда не знаешь, каким будет результат. Задача виртуального маркетолога - сделать запуск онлайн-рекламы не только простым, но и предсказуемым. У нас есть свой большой накопленный опыт: наши алгоритмы прошли обучение на тысячах кампаний и теперь прогнозируют результаты очень точно. Сотрудничество с “Ростелекомом”, обладающим огромной базой пользователей и данных, позволит создать кратный эффект в реализации нашего видения, какими должны быть маркетинговые инструменты для малого и среднего бизнеса», - добавил генеральный директор ООО «Виртуальный маркетолог» Федор Ананьин.
Пилотирование действующих и новых решений для «Витрины цифровой рекламы» проходит в продуктовой лаборатории «Ростелекома», которая видит свою задачу в том, чтобы «вдохнуть жизнь» в перспективные продукты, используемые в корпоративном и государственном сегментах, и сделать современные решения доступными для российских предпринимателей. По результатам тестирования набор дорабатывается, обновляется и пополняется новыми востребованными разработками. Узнать условия применения продуктов и сервисов пилотной витрины для своего бизнеса можно на сайте.
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