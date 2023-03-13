«Витрина цифровой рекламы» от «Ростелекома» и «Виртуального маркетолога»

Для удобства пользователей «Витрина цифровой рекламы» работает по принципу одного окна, возможности которого вполне по силам как для зрелых компаний, так и для стартапов. Воспользовавшись инструментами витрины владельцы малого и микробизнеса, к примеру, всего за 15 минут могут разработать сайт или мобильное приложение, а при поддержке виртуального маркетолога легко запустить интернет-рекламу, снабдив ее данными, собранными с помощью Wi-Fi-радара. У молодых амбициозных компаний будут очень востребованы сервисы геолокации, таргетированных звонков и SMS-рассылок. Например, геоплатформа с ее аналитикой больших данных станет хорошим подспорьем для нахождения оптимальной локации под новую точку продаж, а алгоритм точечных звонков - для привлечения целевой аудитории. Так же с помощью «Умного экрана» можно будет быстро запустить рекламную кампанию на медиаповерхностях. Всеми цифровыми продуктами витрины можно пользоваться как по отдельности, так и в комплексе.