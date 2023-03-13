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ВКонтакте запишет для Маруси авторский сборник сказок

13 марта 2023, 04:31
Фото: VK
ВКонтакте вместе с голосовым помощником Марусей объявили о создании сборника сказочных историй. Свою работу может предложить любой желающий, кто чувствует в себе литературные способности.

Для участия в проекте автору нужно написать добрую историю о весне и любви — она может быть сказкой или балансировать на грани фантазии и реальности. 

Шесть избранных рассказов заговорят голосами Антохи MC, Глюк'oZы, Мэйби Бэйби, Тимура Родригеза и других селебрити. Чтобы послушать сборник, достаточно будет попросить Марусю: «Маруся, расскажи сказку о весне». Истории будут доступны пользователям приложения Маруси на всей линейке умных колонок VK Капсула и собраны в плейлист в сообществе «ВКонтакте с авторами».

Для участия в конкурсе нужно опубликовать рассказ в своём сообществе или на личной странице с хештегом #сказкидлямаруси. Авторы могут предложить несколько вариантов, но редакция выберет только по одному от каждого победителя. С подробными правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке. Всего в сборник войдут шесть самых захватывающих и тёплых историй. Их создатели получат умные колонки VK Капсула Нео, в которых живёт голосовой помощник Маруся. Конкурс продлится до 24 марта включительно, итоги будут объявлены в сообществе «ВКонтакте с авторами».

ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, историями. Ежегодно креаторы публикуют свыше 6,3 млрд материалов. Команда соцсети развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, VK Donut и другие инструменты.

Маруся — голосовой помощник VK. Марусю можно попросить написать сообщение или позвонить другу из ВКонтакте, написать письмо в Почте Мail.ru, прочитать рецепт блюда, пополнить список покупок, включить любимый трек VK Музыки, рассказать сказку детям и многое другое. Маруся доступна в одноимённом приложении, в социальной сети ВКонтакте, умной колонке VK Капсула, VK Капсула Мини, VK Капсула Нео, в Почте Mail.ru и в устройствах партнёров.

#Елена Янкевич
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