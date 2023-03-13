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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

Власти Ростова обещали убрать город после зимы до 15 апреля

13 марта 2023, 17:26
Фото: 1MI
С 20 марта по 15 апреля в Ростове пройдет "Месячник чистоты"

Сити-менеджер Логвиненко анонсировал в Ростове «Месячник чистоты» с 20 марта

В Ростове с 20 марта по 15 апреля состоится «Месячник чистоты», сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

С 20 марта по 15 апреля в Ростове состоится весенний «Месячник чистоты». Он представляет собой «генеральную уборку» города после зимы в преддверии праздников.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что администрации всех районов Ростова уже запланировали уборку свалок, уничтожение поросли, выгребание газонов и очистку фасадов зданий. Коммунальщики будут наводить порядок на муниципальных территориях: площадях, парках и скверах.

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Также сити-менеджер призвал выйти на уборку и самих горожан. Они могут навести порядок в своих дворах или поучаствовать в городских субботниках.

Ранее губернатор Василий Голубев ответил, почему Ростов-на-Дону такой грязный.

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