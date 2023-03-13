Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
С 20 марта по 15 апреля в Ростове состоится весенний «Месячник чистоты». Он представляет собой «генеральную уборку» города после зимы в преддверии праздников.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что администрации всех районов Ростова уже запланировали уборку свалок, уничтожение поросли, выгребание газонов и очистку фасадов зданий. Коммунальщики будут наводить порядок на муниципальных территориях: площадях, парках и скверах.
Также сити-менеджер призвал выйти на уборку и самих горожан. Они могут навести порядок в своих дворах или поучаствовать в городских субботниках.
Ранее губернатор Василий Голубев ответил, почему Ростов-на-Дону такой грязный.