Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Происшествие случилось в Шахтах на улице Садовой, где находится цветочный магазин. Водитель Hyundai Accent превысила скорость и не смогла справиться с управлением.
«Машина вылетела с дороги и протаранила магазин, а после врезалась в столб. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.
Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.
До этого в Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 миллиона рублей.