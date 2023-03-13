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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Водитель в Шахтах заехала в цветочный магазин в прямом смысле слова

13 марта 2023, 13:43
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Водитель в Шахтах заехала в цветочный магазин в прямом смысле слова

Водитель в Шахтах протаранила магазин, хотя за покупками не собиралась

В Ростовской области водитель легкового автомобиля врезалась в торговый павильон, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Шахтах на улице Садовой, где находится цветочный магазин. Водитель Hyundai Accent превысила скорость и не смогла справиться с управлением.

«Машина вылетела с дороги и протаранила магазин, а после врезалась в столб. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

Водитель в Шахтах заехала в цветочный магазин в прямом смысле слова
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Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. 

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До этого в Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 миллиона рублей.

#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Видео
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