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Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест для боевика «Айдара»* Мурыги

13 марта 2023, 12:58
Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 26 июня арест для боевика «Айдара»* Мурыги
В Ростове-на-Дону продлили срок заключения под стражей для боевика запрещенной в России группировки «Айдар» Дениса Мурыги, прозвучало в суде.

По информации РИА «Новости», Мурыга останется под стражей до 26 июня. А следующее заседание по этому делу пройдет 29 марта.

Следствие считает, что фигурант вступил в группировку в 2015 году и прошел обучение. Он мог участвовать в подрыве моста в ЛНР.

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Задержали Мурыгу в 2022 году, когда он пытался попасть в Россию под видом беженца. Расширенный материал о совершенных преступлениях читайте по ссылке.

*"Айдар» получило статус террористической и экстремистской организации, а потому его деятельность запрещена в РФ.

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