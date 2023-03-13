Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
По информации РИА «Новости», Мурыга останется под стражей до 26 июня. А следующее заседание по этому делу пройдет 29 марта.
Следствие считает, что фигурант вступил в группировку в 2015 году и прошел обучение. Он мог участвовать в подрыве моста в ЛНР.
Задержали Мурыгу в 2022 году, когда он пытался попасть в Россию под видом беженца. Расширенный материал о совершенных преступлениях читайте по ссылке.
*"Айдар» получило статус террористической и экстремистской организации, а потому его деятельность запрещена в РФ.