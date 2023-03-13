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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Землетрясение магнитудой 4,1 было зарегистрировано в Румынии

Сегодня, 17:33
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр 12 марта сообщил о землетрясении в Румынии. Его сила равнялась 4,1 балла.

Как сообщает газета “Известия”, эпицентр был на глубине 110 километров, в 9 километрах от города Нехою. Его население примерно 11 000 человек. Информации о жертвах и повреждённых зданиях не зарегистрирована.

Напомним, в начале марта сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал новую волну сильных землетрясений. В зоне риска, по его словам, Япония Курилы, часть Северной Америки, Пакистан, Греция, Португалия и Индонезия.

8 марта на Камчатке были зафиксированы толчки магнитудой 6,1.

 

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