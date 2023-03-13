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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

Жителя Таганрога, морившего голодом сына, отправят в колонию на 6 лет

13 марта 2023, 09:24
Фото: 1MI
Жителя Таганрога осудили на 6 лет за избиение сына и лишение пищи
В Ростовской области огласили приговор местному жителю, который истязал маленького сына, сообщили в региональной прокуратуре.

С 2016 по 2022 годы житель Таганрога издевался над ребенком, периодически его избивая. Последнего морили голодом и нарушали его режим дня. 

В результате в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Теперь суд приговорил его к 6 годам 4 месяцам заключения.

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Этот срок осужденный проведет в колонии общего режима. Это решение пока не вступило в законную силу.

Добавим, что 12-летний подросток сейчас проживает с матерью. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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