Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С 2016 по 2022 годы житель Таганрога издевался над ребенком, периодически его избивая. Последнего морили голодом и нарушали его режим дня.
В результате в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Теперь суд приговорил его к 6 годам 4 месяцам заключения.
Этот срок осужденный проведет в колонии общего режима. Это решение пока не вступило в законную силу.
Добавим, что 12-летний подросток сейчас проживает с матерью.
Ранее водитель BMW в Батайске избил перебегавшего дорогу мужчину с цветами.