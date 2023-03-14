Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко попросил Общественную палату города проконтролировать этот вопрос. «Никто, как общественность, не сможет дать правильную оценку, насколько работает эффективно и полиция, и администрация, для того чтобы мы смогли брошенные машины с территории города убирать. Давно об этом говорим. Надо этот вопрос как-то решать», — заключил глава администрации.