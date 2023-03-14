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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

Брошенные машины уберут со всех улиц Ростова до конца марта

14 марта 2023, 08:59
Фото: 1MI
Ветхие машины уберут со всех улиц Ростова до конца месяца
До конца марта Ростов избавят от брошенных ветхих машин, об этом стало известно на планерном совещании в администрации города.

Власти Ростова озаботились брошенными во дворах Ростова ветхими и сломанными авто. Выяснилось, что у города есть площадка, куда вывозят такие машины. «К концу этого месяца первые машины начнем эвакуировать. У нас все практически готово», — заявили чиновники.

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Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко попросил Общественную палату города проконтролировать этот вопрос. «Никто, как общественность, не сможет дать правильную оценку, насколько работает эффективно и полиция, и администрация, для того чтобы мы смогли брошенные машины с территории города убирать. Давно об этом говорим. Надо этот вопрос как-то решать», — заключил глава администрации.

Ранее два брошенных авто с табаком на 1,5 миллиона рублей нашли на границе Ростовской области.

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