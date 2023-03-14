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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Часть Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды с утра 16 марта

14 марта 2023, 14:40
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Часть Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды с утра 16 марта
В Ростове-на-Дону практически сутки в части города не будет воды из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения введут с 08.30 мск 16 марта до 08.00 17 числа. В это время пройдут работы по подключению водопроводной линии.

Воды не будет на площади Театральная, улицах Ченцова, 2-я Линия, Налбандяна. Также это коснется улиц Верхненольная и Каяни.

В зоне ограничения окажется детский сад, расположенный на улице Каяни, 5.

Ранее эколог Зайчиков объяснил резкое ухудшение качества питьевой воды в Ростовской области. Специальный материал RostovGazeta читайте по ссылке.

До этого стало известно, что в 30% проб питьевой воды в донском регионе выявили отклонения от нормы.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вода#Илья Протвинов
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