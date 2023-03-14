Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Ограничения введут с 08.30 мск 16 марта до 08.00 17 числа. В это время пройдут работы по подключению водопроводной линии.
Воды не будет на площади Театральная, улицах Ченцова, 2-я Линия, Налбандяна. Также это коснется улиц Верхненольная и Каяни.
В зоне ограничения окажется детский сад, расположенный на улице Каяни, 5.
Ранее эколог Зайчиков объяснил резкое ухудшение качества питьевой воды в Ростовской области. Специальный материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого стало известно, что в 30% проб питьевой воды в донском регионе выявили отклонения от нормы.