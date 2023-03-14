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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Двух водителей госпитализировали после ночного ДТП на Стачки в Ростове

14 марта 2023, 06:32
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Двое ранены в аварии с проехавшим на красный свет водителем в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проезд водителя на красный сигнал светофора привел к аварии с двумя пострадавшими, сообщили в УГИБДД по региону.

Вечером 13 марта на проспекте Стачки водитель Toyota Camry решил проехать на запрещающий сигнал. Но проскочить он не успел и спровоцировал ДТП.

Автомобиль протаранил Hyunday Accent, водитель которого в это время поворачивал. В результате оба автолюбителя пострадали, их доставили в больницу. 

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В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения. 

Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta

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