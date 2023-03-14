Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Вечером 13 марта на проспекте Стачки водитель Toyota Camry решил проехать на запрещающий сигнал. Но проскочить он не успел и спровоцировал ДТП.
Автомобиль протаранил Hyunday Accent, водитель которого в это время поворачивал. В результате оба автолюбителя пострадали, их доставили в больницу.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.
Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.