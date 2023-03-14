В городах на ухудшение качества питьевой воды могут оказывать влияние выбросы промышленных предприятий. В годы пандемии их деловая активность была снижена. В прошлом году эти предприятия не только вернулись к своим прежним объемам, но и стали интенсивно наращивать объемы производства.