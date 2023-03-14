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Эколог Зайчиков объяснил резкое ухудшение качества питьевой воды в Ростовской области

14 марта 2023, 06:42
Фото: Wikimedia.org
Эколог объяснил резкое ухудшение качества питьевой воды в Ростовской области
На ухудшение качества воды в Ростовской области влияет целый ряд факторов, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что согласно лабораторным исследованиям прошлого года, 31,9% проб воды в Ростовской области не прошли соответствие санитарно-химическим требованиям. В городах региона этот показатель составил 16,1%, а в районах — 49,7%.

«Разные цифры — это закономерно, поскольку в районах больше срабатывает фактор влияния сельского хозяйства — бесконтрольного использования больших объемов пестицидов, удобрений и ядохимикатов», — отмечает Андрей Зайчиков.

Вредные вещества, выбрасываемые на поля, по словам собеседника, попадают в почву. А оттуда подземными водами переносятся в места водозабора.

«Похожий случай был полтора года назад в селе Самарское, когда ядохимикаты пытались утилизировать через локальные очистные сооружения. Эта смесь уходила в грунтовые воды, а в дальнейшем направлялась в реки», — вспоминает эколог.

Фото: 1MI
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В городах на ухудшение качества питьевой воды могут оказывать влияние выбросы промышленных предприятий. В годы пандемии их деловая активность была снижена. В прошлом году эти предприятия не только вернулись к своим прежним объемам, но и стали интенсивно наращивать объемы производства.

Еще одной причиной ухудшения качества воды спикер называет обмеление водоемов в регионе.

«Концентрация вредных веществ если не увеличивается, то остается на прежнем уровне. А общее количество воды снижается. Это тоже может оказывать влияние», — делится мнением собеседник.

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Эколог не исключает, что показатели качества воды могли измениться и из-за смены оборудования для исследования проб ресурса.

«Возможно произошло техническое перевооружение. И теперь для изучения проб воды стали применять серьезное, более чувствительное оборудование», — делится мнением эксперт.

Однако какие бы факторы не влияли на качество воды в Ростовской области, эколог уверен, что без оптимизации контроля и должной работы в этой сфере не обойтись.

«Нельзя рисовать отчеты для некоторых предприятий. Нужно владеть реальной ситуацией, чтобы вовремя на нее реагировать», — резюмирует спикер.

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