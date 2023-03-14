Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По информации канала, в 2014 году фигурант во время трудоустройства в полицию предоставил фальшивые документы о наркологическом освидетельствовании. Говорилось, что в них отсутствовал факт его нахождения на учете в наркодиспансере.
«Это позволило мужчине занять высокую должность, несмотря на запрет принимать на службу наркоманов. Теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году он попался на получении взятки. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что депутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской области.