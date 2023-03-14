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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Экс-полицейского в Волгодонске уличили в сокрытии проблем с наркотиками

14 марта 2023, 04:48
Фото: 1mi
В Волгодонске бывший сотрудник полиции несколько лет скрывал то, что состоит на учете в наркодиспансере, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, в 2014 году фигурант во время трудоустройства в полицию предоставил фальшивые документы о наркологическом освидетельствовании. Говорилось, что в них отсутствовал факт его нахождения на учете в наркодиспансере.

«Это позволило мужчине занять высокую должность, несмотря на запрет принимать на службу наркоманов. Теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело», — сказано в сообщении.

Депутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской области
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Отмечается, что в 2022 году он попался на получении взятки. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что депутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской области.

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