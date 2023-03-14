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Published Сегодня, 14:04

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Updated Сегодня, 14:18

Экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятки от 14 студентов

14 марта 2023, 14:04
Фото: 1MI
Экс-заведующего кафедрой медвуза осудили от 14 студентов за взятки в Ростове-на-Дону
Бывшего заведующего кафедрой «Поликлиническая терапия» Ростовского государственного медицинского университета осудили за получение взяток, сообщили в региональном УФСБ.

Обвиняемым оказался доктор медицинских наук, профессор Александр Багмет. По информации управления, он в июне 2022 года получил деньги от старосты одной из групп.

«За 66 тысяч рублей Багмет принял у 14 студентов зачет по дисциплине „Поликлиническая терапия“. Их знания он не проверял», — сказано в сообщении.

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По данному факту возбудили уголовное дело, теперь Октябрьский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу. Его размер составляет 500 тысяч рублей.

Кроме того, Багмету запретили работать в течение двух лет. Этот приговор обжаловали, но он остался в силе.

Ранее главу администрации Сальска Борисенко осудили за взятку в 2,5 миллиона рублей.

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