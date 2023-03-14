Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Обвиняемым оказался доктор медицинских наук, профессор Александр Багмет. По информации управления, он в июне 2022 года получил деньги от старосты одной из групп.
«За 66 тысяч рублей Багмет принял у 14 студентов зачет по дисциплине „Поликлиническая терапия“. Их знания он не проверял», — сказано в сообщении.
По данному факту возбудили уголовное дело, теперь Октябрьский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу. Его размер составляет 500 тысяч рублей.
Кроме того, Багмету запретили работать в течение двух лет. Этот приговор обжаловали, но он остался в силе.
Ранее главу администрации Сальска Борисенко осудили за взятку в 2,5 миллиона рублей.