«Мы доросли до технически готового образца, на днях приступаем к ходовым испытаниям», — отметили в вузе. Есть вероятность, что в 2023 году будет налажен мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым». Его делают на компонентной базе Lada Granta.