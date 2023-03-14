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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Электрокар «Крым» на водородных топливных элементах будут собирать в Новочеркасске

14 марта 2023, 13:20
Электрокар «Крым» на водородных топливных элементах будут собирать в Новочеркасске
В Новочеркасске продолжается реализация проекта «Родстер „Крым“ по созданию молодежного автомобиля, сообщается на сайте политехнического университета.

Вначале на базе вуза хотели создать сборочный цех по производству родстера. Также планировалось разработать технологию, чтобы перевести транспорт на альтернативные источники энергии.

«Специалисты хотят установить электрическую силовую установку. А в перспективе планируется перевести ее на водородные топливные элементы», — сказано в сообщении.

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Пока же участникам проекта предстоит провести работу над внешним обвесом. Идеей создания автомобиля заинтересовался предприниматель, который готов оказать помощь.

«Мы доросли до технически готового образца, на днях приступаем к ходовым испытаниям», — отметили в вузе. Есть вероятность, что в 2023 году будет налажен мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым». Его делают на компонентной базе Lada Granta.

Напомним, что производство транспортных средств в России сократилось на 44,7% в 2022 году.

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