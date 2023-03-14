Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Вначале на базе вуза хотели создать сборочный цех по производству родстера. Также планировалось разработать технологию, чтобы перевести транспорт на альтернативные источники энергии.
«Специалисты хотят установить электрическую силовую установку. А в перспективе планируется перевести ее на водородные топливные элементы», — сказано в сообщении.
Пока же участникам проекта предстоит провести работу над внешним обвесом. Идеей создания автомобиля заинтересовался предприниматель, который готов оказать помощь.
«Мы доросли до технически готового образца, на днях приступаем к ходовым испытаниям», — отметили в вузе. Есть вероятность, что в 2023 году будет налажен мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым». Его делают на компонентной базе Lada Granta.
Напомним, что производство транспортных средств в России сократилось на 44,7% в 2022 году.