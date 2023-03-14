«Как в Санкт-Петербурге»: кто придумал линии вместо улиц в ростовской Нахичевани

Еще со времен Екатерины Великой и с ее Высочайшего разрешения в Нахичевани улицы шли параллельно Дону, линии же (как в Петербурге) − в перпендикулярном направлении. А легенда гласит, что армяне, чтобы перевести свое поселение в статус города, увеличили количество линий, назвав одну половину линий четными номерами, а другую половину нечетными, разделив их улицей Соборной. Но, на мой взгляд, это только легенда. Ведь Екатерина Великая своим указом в 1779 году основала город Нор Нахичеван (впоследствии ставший Нахичеванью-на-Дону). Именно город.