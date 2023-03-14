«Как в Санкт-Петербурге»: кто придумал линии вместо улиц в ростовской Нахичевани

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Еще со времен Екатерины Великой и с ее Высочайшего разрешения в Нахичевани улицы шли параллельно Дону, линии же (как в Петербурге) − в перпендикулярном направлении. А легенда гласит, что армяне, чтобы перевести свое поселение в статус города, увеличили количество линий, назвав одну половину линий четными номерами, а другую половину нечетными, разделив их улицей Соборной. Но, на мой взгляд, это только легенда. Ведь Екатерина Великая своим указом в 1779 году основала город Нор Нахичеван (впоследствии ставший Нахичеванью-на-Дону). Именно город.
Более того, как подчеркивает О. Х. Халпахчьян в монографии «Архитектура Нахичевани-на-Дону», отведенная для Нахичевани площадь была рассчитана на перспективу роста города до 85−90 тысяч человек. А это уже немаленький город для того времени.
Халпахчьян, в частности, пишет: «Территория эта более чем в четыре раза превышала площадь крепости Димитрия Ростовского и была в пять раз больше вместе взятых площадей Солдатского (300×390 саж.) и Доломановского (230×290 саж.) форштадтов, что свидетельствует о той значительной роли, особенно торговой, которую должен был играть новый город в низовьях Дона».
Если вам доведется побывать в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, то вы поймете, почему планировку Нахичевани часто сравнивают с этим местом. Ведь на Васильевском острове тоже линии.
Кстати, говорят, что Петр Великий не просто так решил улицы на Васильевском острове назвать линиями. Считается, что он задумывал проложить по ним каналы. То есть Петр I хотел создать Северную Венецию. Вот, мол, и получили эти линии порядковые номера (1-я линия, 2-я линия Васильевского острова и так далее). И вроде как этим планам не суждено было сбыться из-за того, что частые наводнения затапливали бы тогда весь Васильевский остров.
О. Х. Халпахчьян в книге «Архитектура Нахичевани-на-Дону» (Ереван, «Айастан», 1988) пишет: «В отличие от многих стихийно возникавших поселений, постепенно превращавшихся в города, Нахичевань со дня своего основания получила четко выраженную планировку в виде сетки из пересекающихся под прямым углом улиц, полностью сохранившуюся до наших дней. Такая планировка характерна не только для русской градостроительной практики второй половины XVIII в., но и для городов древнейших государств Востока, в частности и в Армении».
И все же. Кто является автором генерального плана города Нор Нахичевана, ставшего впоследствии Нахичеванью-на-Дону? Историки точно не знают и спорят об этом до сих пор. Но многие исследователи полагают, что автором плана города Нахичевани по заданию императрицы Екатерины Великой стал русский зодчий И. Е. Старов (1744−1808). Кстати, именно по проекту Старова были распланированы города Николаев и Екатеринославль (в одноименную губернию входила тогда и Нахичевань).
Но как бы там ни было, история города Нахичевани, как и его планировка, интересна, загадочна и, конечно, требует дальнейшего изучения.
Георгий Багдыков