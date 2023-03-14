rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Логвиненко посетовал, что блогеры освещают Ростов лучше, чем реклама в соцсетях

14 марта 2023, 10:21
Фото: rostov-gorod.ru
Логвиненко пожаловался, что блогеры освещают Ростов лучше, чем проплаченная реклама
Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что репортажи блогеров о Ростове работают лучше, чем оплаченная властями реклама, тема привлечения туристов в город поднималась на планерном совещании в мэрии.

Власти Ростова обсудили развитие туристического потенциала города. Сити-менеджер Алексей Логвиненко, в частности, обратил внимание на то, что репортажи о городе приезжих популярных блогеров привлекают к Ростову больше внимания, чем проплаченная в соцсетях реклама.

«Все, что вы там в печатных изданиях публикуете, где-то в соцсетях публикуете, если у них нет хорошего охвата, это никому не нужно. Но обратите внимание, как только какой-то российский блогер, я говорю сейчас про нормальных блогеров, снимет репортаж о Ростове, как он погулял по Большой Садовой, как он зашел на рынок, прошел по нашим ресторанам, что-то купил — миллионные охваты. И люди, уже понимая это, когда они едут, смотрят, что им посетить. Получатся, сегодня люди вынуждены в соцсетях искать что-то про Ростов, а не на наших информационных сайтах», — заявил сити-менеджер.

Ростовскую область признали одним из лучших регионов для молодежного туризма
Узнать подробнее

Он поручил департаменту туризма проработать этот вопрос.

Ранее в Ростове гидов без харизмы обвинили в отсутствии туристов.

Читайте также:
Круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской областиВ Ростове гидов без харизмы обвинили в отсутствии туристовТуристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре»
#Алина Заярная#Туризм#Внутренний туризм#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Логвиненко
Подпишитесь
В Ростове АТП скрывают налоги, пока власти города беспокоит разноцветная плитка
Сегодня, 14:41
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Сегодня, 15:13
Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах
Сегодня, 14:40
Экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятки от 14 студентов
Сегодня, 14:04
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур
Сегодня, 13:41
Систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в Ростове в 2023 году
Сегодня, 12:21