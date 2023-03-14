Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Власти Ростова обсудили развитие туристического потенциала города. Сити-менеджер Алексей Логвиненко, в частности, обратил внимание на то, что репортажи о городе приезжих популярных блогеров привлекают к Ростову больше внимания, чем проплаченная в соцсетях реклама.
«Все, что вы там в печатных изданиях публикуете, где-то в соцсетях публикуете, если у них нет хорошего охвата, это никому не нужно. Но обратите внимание, как только какой-то российский блогер, я говорю сейчас про нормальных блогеров, снимет репортаж о Ростове, как он погулял по Большой Садовой, как он зашел на рынок, прошел по нашим ресторанам, что-то купил — миллионные охваты. И люди, уже понимая это, когда они едут, смотрят, что им посетить. Получатся, сегодня люди вынуждены в соцсетях искать что-то про Ростов, а не на наших информационных сайтах», — заявил сити-менеджер.
Он поручил департаменту туризма проработать этот вопрос.
Ранее в Ростове гидов без харизмы обвинили в отсутствии туристов.