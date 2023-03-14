«Все, что вы там в печатных изданиях публикуете, где-то в соцсетях публикуете, если у них нет хорошего охвата, это никому не нужно. Но обратите внимание, как только какой-то российский блогер, я говорю сейчас про нормальных блогеров, снимет репортаж о Ростове, как он погулял по Большой Садовой, как он зашел на рынок, прошел по нашим ресторанам, что-то купил — миллионные охваты. И люди, уже понимая это, когда они едут, смотрят, что им посетить. Получатся, сегодня люди вынуждены в соцсетях искать что-то про Ростов, а не на наших информационных сайтах», — заявил сити-менеджер.