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Published Сегодня, 08:58

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Логвиненко заподозрил частых перевозчиков в Ростове в уклонении от уплаты налогов

14 марта 2023, 08:58
Фото: rostov-gorod.ru
Частных перевозчиков в Ростове заподозрили в уклонении от уплаты налогов
В Ростове транспортные компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов, тема пассажирского транспорта поднималась на совещании в администрации города.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко на расширенном планерном совещании в администрации города поднял вопрос о заработной плате водителей общественного транспорта. «Напомню, заработная плата у муниципальных компаний в среднем составляет 58 тысяч рублей. При этом в частных транспортных компаниях зарплата водителей с трудом дотягивает до 20 тысяч рублей. Но люди оттуда почему-то к нам в компании переходить не стремятся. Возникает вопрос: может, там все-таки больше платят, но платят неучтенно», — заявил глава администрации.

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Он напомнил, что ранее просил изучить этот вопрос директору департамента транспорта Вадиму Шкабарне. Подключить к нему он должен был и налоговые органы. Шкабарня доложил, что направлены соответствующие письма в налоговые органы и прокуратуру Ростова.

«Явно там платят либо в конверт, либо водители забирают выручку в автобусах. Это, во-первых, значит, что мы не добираем денег в бюджет, и, во-вторых, говорит о некорректном поведении водителей. Давайте еще раз посмотрим. По-моему, все тут очевидно и видно», — заключил Логвиненко.

Ранее RosstovGazeta подробно рассказала, как и почему дорожает общественный транспорт в Ростове.

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