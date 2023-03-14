Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко на расширенном планерном совещании в администрации города поднял вопрос о заработной плате водителей общественного транспорта. «Напомню, заработная плата у муниципальных компаний в среднем составляет 58 тысяч рублей. При этом в частных транспортных компаниях зарплата водителей с трудом дотягивает до 20 тысяч рублей. Но люди оттуда почему-то к нам в компании переходить не стремятся. Возникает вопрос: может, там все-таки больше платят, но платят неучтенно», — заявил глава администрации.