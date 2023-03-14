Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко на расширенном планерном совещании в администрации города поднял вопрос о заработной плате водителей общественного транспорта. «Напомню, заработная плата у муниципальных компаний в среднем составляет 58 тысяч рублей. При этом в частных транспортных компаниях зарплата водителей с трудом дотягивает до 20 тысяч рублей. Но люди оттуда почему-то к нам в компании переходить не стремятся. Возникает вопрос: может, там все-таки больше платят, но платят неучтенно», — заявил глава администрации.
Он напомнил, что ранее просил изучить этот вопрос директору департамента транспорта Вадиму Шкабарне. Подключить к нему он должен был и налоговые органы. Шкабарня доложил, что направлены соответствующие письма в налоговые органы и прокуратуру Ростова.
«Явно там платят либо в конверт, либо водители забирают выручку в автобусах. Это, во-первых, значит, что мы не добираем денег в бюджет, и, во-вторых, говорит о некорректном поведении водителей. Давайте еще раз посмотрим. По-моему, все тут очевидно и видно», — заключил Логвиненко.
Ранее RosstovGazeta подробно рассказала, как и почему дорожает общественный транспорт в Ростове.