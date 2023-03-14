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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

«Недопонимание»: молодежные группировки Ростова объяснили вражду между друг другом

14 марта 2023, 09:46
Фото: ru.freepik.com

Группировки Ростова объяснили недопониманием вражду между друг другом

Участники ЧВК «Редан» и субкультуры «оффников» (прим.ред.: так на сленге называют околофутбольных фанатов) рассказали корреспонденту RostovGazeta о том, почему пытались спровоцировать массовые драки в конце февраля

Напомним, 26 и 27 февраля в Ростове у ТРК «Горизонт» и ТРЦ «РИО» были замечены группы подростков, которые вели себя агрессивно и пытались начать массовые драки.

Участник аниме-сообщества ЧВК «Редан», представившийся Вениамином (имя изменено), рассказал корреспонденту RostovGazeta, что ростовские школьники последовали примеру подростков из Москвы, которые устраивали подобные драки в общественных местах в середине февраля.

«Точно не знаю, почему, но у нас с „оффниками“ недопонимания», — объясняет «Редановец».

ЧВК «Редан» в Ростовской области
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Вениамин добавил, что инициаторами агрессивных встреч выступают «оффники», которым якобы не нравится внешний вид и поведение «анимешников».

«Старшеклассники из школы на Северном, они «Редановцы», через своего главаря кинули нам приглашение на «стрелку» в «Горизонте»», - рассказал представитель субкультуры околофутбольных фанатов Максим (имя изменено).

По его словам, «анимешники» предложили противостоящему сообществу силой выяснить, чей статус выше.

О том, кто создал ЧВК «Редан», читайте в большом материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Происшествие#Дети#Происшествия#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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