«Недопонимание»: молодежные группировки Ростова объяснили вражду между друг другом

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:50
Напомним, 26 и 27 февраля в Ростове у ТРК «Горизонт» и ТРЦ «РИО» были замечены группы подростков, которые вели себя агрессивно и пытались начать массовые драки.
Участник аниме-сообщества ЧВК «Редан», представившийся Вениамином (имя изменено), рассказал корреспонденту RostovGazeta, что ростовские школьники последовали примеру подростков из Москвы, которые устраивали подобные драки в общественных местах в середине февраля.
«Точно не знаю, почему, но у нас с „оффниками“ недопонимания», — объясняет «Редановец».
Вениамин добавил, что инициаторами агрессивных встреч выступают «оффники», которым якобы не нравится внешний вид и поведение «анимешников».
«Старшеклассники из школы на Северном, они «Редановцы», через своего главаря кинули нам приглашение на «стрелку» в «Горизонте»», - рассказал представитель субкультуры околофутбольных фанатов Максим (имя изменено).
По его словам, «анимешники» предложили противостоящему сообществу силой выяснить, чей статус выше.
О том, кто создал ЧВК «Редан», читайте в большом материале RostovGazeta.