rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Мошенничество выявили при строительстве водовода в Батайске

14 марта 2023, 07:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области заявили о мошенничестве при строительстве водовода
В Батайске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества во время строительства водовода, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Прокуратура Батайска заявила о мошенничестве во время исполнения муниципального контракта о строительстве водовода в городе. Договор был заключен между управлением ЖКХ города и юридическим лицом. Подрядчик обязывался реконструировать водопроводный комплекс сооружений и построить водовод.

Однако в полном объеме предписанные обязательства компания не выполнила, а в акты внесла не соответствующие действительности сведения об использованных материалах и оказанных услугах. За фиктивные работы подрядчик получил вознаграждение в полном объеме.

Троих топ-менеджеров ТАНТК им. Бериева в Ростовской области осудили за хищение денег
Узнать подробнее

Ущерб от мошеннических действий компании оценивается в 3,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывшего главбуха поисково-спасательной службы будут судить за хищения в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове экс-директора кулинарного техникума будут судить за мошенничество и подлогЭкс-полицейский и пятеро ростовчан предстанут перед судом за мошенничество на 30 млнЗамкомандира взвода ДПС Новочеркасска отправили в колонию за взятки и мошенничество
#Алина Заярная#Закупки#Новости#Батайск#Ростовская область
Подпишитесь
«Недопонимание»: молодежные группировки Ростова объяснили вражду между друг другом
Сегодня, 09:46
«Вы не работаете»: Логвиненко раскритиковал работу главы Советского района Ростова
Сегодня, 09:32
Уголовное дело завели из-за попытки лишить домов жителей поселка в Ростовской области
Сегодня, 09:25
Брошенные машины уберут со всех улиц Ростова до конца марта
Сегодня, 08:59
Полицейские будут следить за камерами во всех школах Ростова
Сегодня, 08:27
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Вчера, 10:30