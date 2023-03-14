Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Прокуратура Батайска заявила о мошенничестве во время исполнения муниципального контракта о строительстве водовода в городе. Договор был заключен между управлением ЖКХ города и юридическим лицом. Подрядчик обязывался реконструировать водопроводный комплекс сооружений и построить водовод.
Однако в полном объеме предписанные обязательства компания не выполнила, а в акты внесла не соответствующие действительности сведения об использованных материалах и оказанных услугах. За фиктивные работы подрядчик получил вознаграждение в полном объеме.
Ущерб от мошеннических действий компании оценивается в 3,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что бывшего главбуха поисково-спасательной службы будут судить за хищения в Ростовской области.