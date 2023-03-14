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Published Сегодня, 08:25

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Московская компания разработает проект реконструкции Ростовского цирка

14 марта 2023, 08:25
Фото: rostov-gorod.ru
Московская компания разработает проект реконструкции Ростовского цирка
Компания «Интеграл» стала победителем торгов на разработку документации для реконструкции здания Ростовского цирка, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступала Российская государственная цирковая компания. Начальная цена контракта составляла 87 миллионов рублей.

Победителем оказалась организация «Интеграл», которая не стала сбивать цену, поскольку стала единственным участником аукциона.

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В результате с этой компанией заключат контракт.

Согласно данным системы «Спарк», организацию зарегистрировали в Москве в 2007 году. Ее чистая прибыль в 2022 году составила 1,4 миллиона рублей.

Напомним, что здание цирка было построено более 65 лет назад про проекту архитекторов Петрова и Барулина. Расширенный материал читайте по ссылке.

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