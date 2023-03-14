Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Заказчиком выступала Российская государственная цирковая компания. Начальная цена контракта составляла 87 миллионов рублей.
Победителем оказалась организация «Интеграл», которая не стала сбивать цену, поскольку стала единственным участником аукциона.
В результате с этой компанией заключат контракт.
Согласно данным системы «Спарк», организацию зарегистрировали в Москве в 2007 году. Ее чистая прибыль в 2022 году составила 1,4 миллиона рублей.
Напомним, что здание цирка было построено более 65 лет назад про проекту архитекторов Петрова и Барулина. Расширенный материал читайте по ссылке.