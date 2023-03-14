На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что городские власти достаточно давно рассматривают вопрос строительства и обустройства парковок, в том числе в промышленных зонах погрузки и разгрузки товаров. Сити-менеджер напомнил, что обсуждения вопроса продолжаются десять лет, однако о реальном прогрессе пока ничего не известно.