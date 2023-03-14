На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что городские власти достаточно давно рассматривают вопрос строительства и обустройства парковок, в том числе в промышленных зонах погрузки и разгрузки товаров. Сити-менеджер напомнил, что обсуждения вопроса продолжаются десять лет, однако о реальном прогрессе пока ничего не известно.
В ответ на это замглавы администрации Ростова Дмитрий Симков сообщил, что сейчас в стадии разработки с инвестором находится строительство нового парковочного комплекса на левом берегу Дона.
«С инвестором уже есть наработки. На следующей неделе предложение поступит к вам для принятия решения, данный земельный участок можно использовать под плоскостные стоянки», — уточнил Дмитрий Симков.
После этого Алексей Логвиненко поручил заместителю провести подробный анализ левого берега Дона, в частности в зонах максимального скопления грузовых автомобилей, чтобы принять решение и обустроить первое парковочное пространство для большегрузов.
Ранее стало известно, что в Ростове начнут штрафовать водителей, которые паркуются в карманах остановок для общественного транспорта.