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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур

14 марта 2023, 13:41
Фото: rostovgazeta.ru
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс
Власти Ростова-на-Дону объявили о планах построить новую парковку на левом берегу Дона, об этом стало известно в ходе планерного совещания в городской администрации.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что городские власти достаточно давно рассматривают вопрос строительства и обустройства парковок, в том числе в промышленных зонах погрузки и разгрузки товаров. Сити-менеджер напомнил, что обсуждения вопроса продолжаются десять лет, однако о реальном прогрессе пока ничего не известно.

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В ответ на это замглавы администрации Ростова Дмитрий Симков сообщил, что сейчас в стадии разработки с инвестором находится строительство нового парковочного комплекса на левом берегу Дона.

«С инвестором уже есть наработки. На следующей неделе предложение поступит к вам для принятия решения, данный земельный участок можно использовать под плоскостные стоянки», — уточнил Дмитрий Симков.

После этого Алексей Логвиненко поручил заместителю провести подробный анализ левого берега Дона, в частности в зонах максимального скопления грузовых автомобилей, чтобы принять решение и обустроить первое парковочное пространство для большегрузов.

Ранее стало известно, что в Ростове начнут штрафовать водителей, которые паркуются в карманах остановок для общественного транспорта.

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