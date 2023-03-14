Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Во время заседания градоначальник рассказал о кадровых перестановках и представил всем Фукалова. Логвиненко уточнил, что многие его могут знать, так как он работал в Железнодорожном районе.
На сайте администрации города Фукалов уже указан как начальник отдела. Однако подробные обязанности пока не раскрываются.
В разделе «Деятельности» написано, что она пока в процессе разработки. Всего в отделе числятся четыре человека помимо Фукалова, в том числе специалисты по мобилизационной работе.
Ранее в Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина.