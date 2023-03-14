rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Начальником отдела по мобилизационной работе администрации в Ростове стал Фукалов

14 марта 2023, 09:57
Фото: rostov-gorod.ru
Начальником отдела по мобилизационной работе администрации в Ростове стал Фукалов
В Ростове-на-Дону отдел по мобилизационной работе городской администрации возглавил Сергей Фукалов, сообщил сити-менеджер Алексей Ловгиненко.

Во время заседания градоначальник рассказал о кадровых перестановках и представил всем Фукалова. Логвиненко уточнил, что многие его могут знать, так как он работал в Железнодорожном районе.

На сайте администрации города Фукалов уже указан как начальник отдела. Однако подробные обязанности пока не раскрываются.

В Ростовской области уволили полицейского, попавшегося с партией наркотиков
Узнать подробнее

В разделе «Деятельности» написано, что она пока в процессе разработки. Всего в отделе числятся четыре человека помимо Фукалова, в том числе специалисты по мобилизационной работе.

Ранее в Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра Рушкина.

Читайте также:
В Ростовской области уволили полицейского, попавшегося с партией наркотиковПолицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области«Это потеря потерь»: ростовчане потребовали уволить учителя за открытки с фашистом
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове АТП скрывают налоги, пока власти города беспокоит разноцветная плитка
Сегодня, 14:41
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Сегодня, 15:13
Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах
Сегодня, 14:40
Экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятки от 14 студентов
Сегодня, 14:04
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур
Сегодня, 13:41
Систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в Ростове в 2023 году
Сегодня, 12:21