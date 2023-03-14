Партнеры Wildberries грозят забастовкой

Теперь владельцы ПВЗ требуют от Wildberries объясниться с ними по поводу новых правил и угрожают забастовкой, если не будут выполнены их требования, а именно отмена удержания средств за возврат товара и брак, а также отмена необходимости подтверждать повреждения в момент приемки. Они также требуют отказаться от привязки рейтинга пункта выдачи к рейтингу района, снизить штрафы за скрытое видеонаблюдение и отсутствие пакетов, ввести гибкий график и расчетное время приемки товаров в зависимости от их объема.