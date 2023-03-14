Партнеры Wildberries грозят забастовкой

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Shot, во вторник около 50 владельцев пунктов выдачи заказов — партнеров маркетплейса — вышли к офису компании в Москве. Причиной стала практика Wildberries списывать со счетов ПВЗ суммы за ошибки склада, за неправильно поставленный или испорченный товар, хотя пункты выдачи за это ответственность нести не должны. Тем не менее, в рамках новых условий сотрудничества издержки за действия склада ложатся именно на пункты выдачи заказов.
Теперь владельцы ПВЗ требуют от Wildberries объясниться с ними по поводу новых правил и угрожают забастовкой, если не будут выполнены их требования, а именно отмена удержания средств за возврат товара и брак, а также отмена необходимости подтверждать повреждения в момент приемки. Они также требуют отказаться от привязки рейтинга пункта выдачи к рейтингу района, снизить штрафы за скрытое видеонаблюдение и отсутствие пакетов, ввести гибкий график и расчетное время приемки товаров в зависимости от их объема.