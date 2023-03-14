Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В регионе соцнорму ввели в 2013 году — это минимальный объем израсходованного электричества, который оплачивают по уменьшенному тарифу. Эта норма меняется в течение года.
Причиной является применение коэффициента сезонности. Его устанавливает региональная служба по тарифам.
К примеру, летом применяют повышенный коэффициент 1,1. Это связано с климатом в регионе и тем, что люди массово включают кондиционеры.
В феврале, марте и апреле коэффициент пониженный — 0,9. В остальные месяцы норма не меняется.
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