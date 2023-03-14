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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество

14 марта 2023, 10:16
Фото: rostov-gorod.ru
Почему в Ростовской области приходят разные платежи за электричество

Жителям в Ростовской области объяснили «скачки» размера соцнормы на электричество

В Ростовской области размер социальной нормы, по которой рассчитывается размер платы за электричество, меняется в течение года, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В регионе соцнорму ввели в 2013 году — это минимальный объем израсходованного электричества, который оплачивают по уменьшенному тарифу. Эта норма меняется в течение года.

Причиной является применение коэффициента сезонности. Его устанавливает региональная служба по тарифам.

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К примеру, летом применяют повышенный коэффициент 1,1. Это связано с климатом в регионе и тем, что люди массово включают кондиционеры.

В феврале, марте и апреле коэффициент пониженный — 0,9. В остальные месяцы норма не меняется.

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