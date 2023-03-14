Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Аукцион объявила «Служба городских кладбищ», начальная цена контракта составляет почти 9,4 миллиона рублей. Победитель станет известен 22 марта.
Подрядчику предстоит проводить работы с апреля до декабрь 2023 года. Речь идет о кладбище «Ростовское», которое расположено в Мясниковском районе.
Компания должна будет заниматься уборкой мусора и снега, подметать дорогу, посыпать песком тротуары. Кроме того, придется косить траву и заполнять емкости водой.
«Подрядчик обязан обеспечить содержание территории кладбища и уборку мусора, в том числе старых погребальных венков, цветов, собранного посетителями кладбища», — говорится в техническом задании.
Напомним, что в Ростовской области хотят пересчитать все могилы к 2025 году.