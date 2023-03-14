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Почти 9,4 млн рублей потратят на содержание кладбища в Ростове-на-Дону

14 марта 2023, 06:50
Фото: rostov-gorod.ru
Почти 9,4 млн рублей потратят на содержание кладбища в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который несколько месяцев будет следить за порядком на кладбище, говорится в материалах Госзакупок.

Аукцион объявила «Служба городских кладбищ», начальная цена контракта составляет почти 9,4 миллиона рублей. Победитель станет известен 22 марта.

Подрядчику предстоит проводить работы с апреля до декабрь 2023 года. Речь идет о кладбище «Ростовское», которое расположено в Мясниковском районе.

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Компания должна будет заниматься уборкой мусора и снега, подметать дорогу, посыпать песком тротуары. Кроме того, придется косить траву и заполнять емкости водой.

«Подрядчик обязан обеспечить содержание территории кладбища и уборку мусора, в том числе старых погребальных венков, цветов, собранного посетителями кладбища», — говорится в техническом задании.

Напомним, что в Ростовской области хотят пересчитать все могилы к 2025 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Кладбище
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