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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Полицейские будут следить за камерами во всех школах Ростова

14 марта 2023, 08:27
Фото: 1MI
Полицейские будут следить за камерами каждой ростовской школы
Сотрудники МВД будут получать информацию с камер видеонаблюдения каждой ростовской школы, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

На расширенном планерном совещании в администрации города сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о модернизации системы камер видеонаблюдения в школах. Так, выяснилось, что камеры будут интегрированы в программу «Безопасный город». По словам сити-менеджера, это позволит, в том числе сотрудникам МВД, удаленно следить за обстановкой в каждом учебном учреждении и на его территории.

Сейчас система еще не заработала, хотя деньги на нее выделены. «Идут конкурсные процедуры», — пояснили в администрации.

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«Камеры как внутри, так и снаружи будут в единой системе. Сегодня удаленно быстро и оперативно можно посмотреть, что там вечером происходит, есть ли там освещение, как работает охрана. Раньше было так, что в самой школе на телевизоре можно было посмотреть, а удаленно — нет», — заявил Алексей Логвиненко.

Полностью настроить новую систему камер наблюдения обещают к началу следующего учебного года.

Ранее RostovGazeta рассказала, кто занимается охраной школ Ростова.

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