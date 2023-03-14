Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На расширенном планерном совещании в администрации города сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о модернизации системы камер видеонаблюдения в школах. Так, выяснилось, что камеры будут интегрированы в программу «Безопасный город». По словам сити-менеджера, это позволит, в том числе сотрудникам МВД, удаленно следить за обстановкой в каждом учебном учреждении и на его территории.
Сейчас система еще не заработала, хотя деньги на нее выделены. «Идут конкурсные процедуры», — пояснили в администрации.
«Камеры как внутри, так и снаружи будут в единой системе. Сегодня удаленно быстро и оперативно можно посмотреть, что там вечером происходит, есть ли там освещение, как работает охрана. Раньше было так, что в самой школе на телевизоре можно было посмотреть, а удаленно — нет», — заявил Алексей Логвиненко.
Полностью настроить новую систему камер наблюдения обещают к началу следующего учебного года.
Ранее RostovGazeta рассказала, кто занимается охраной школ Ростова.