«Камеры как внутри, так и снаружи будут в единой системе. Сегодня удаленно быстро и оперативно можно посмотреть, что там вечером происходит, есть ли там освещение, как работает охрана. Раньше было так, что в самой школе на телевизоре можно было посмотреть, а удаленно — нет», — заявил Алексей Логвиненко.