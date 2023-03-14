Также на совещании прозвучало, что в Ростове в феврале поймали 18 пьяных водителей, также составили 49 протоколов за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, возбудили 19 уголовных дел на водителей, которые повторно попались пьяными за рулем.