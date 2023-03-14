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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Пост ДПС установят на въезде в Ростов-на-Дону со стороны левого берега

14 марта 2023, 08:24
Фото: mil.ru
Новый пост ДПС появится на въезде в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос установки на въезде в город модульного здания поста ДПС, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Эту тему подняли на совещании, когда обсуждали вопрос создания парковочных пространств на левом берегу Дона. Стало известно, что с инвестором уже есть наработки.

Уже подобрали земельные участки, которые можно использовать под стоянки. Логвиненко уточнил, что в районе железнодорожного моста может появиться пост ДПС.

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«Это въезд в город, где полиция проводит большие профилактические мероприятия. Там не нужен большой пост, но можно поставить модульное здание», — уточнил сити-менеджер.

Также на совещании прозвучало, что в Ростове в феврале поймали 18 пьяных водителей, также составили 49 протоколов за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, возбудили 19 уголовных дел на водителей, которые повторно попались пьяными за рулем.

Также более 300 водителей попались на тонировке. Всего в городе за это время произошло 45 аварий, травмы в которых получили более 50 человек.

Ранее на въездах в Ростов размещали 11 постов полиции для безопасности горожан.

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