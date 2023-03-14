Производство транспортных средств в России сократилось на 44,7% в 2022 году

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Это привело к уменьшению промышленного производства в регионах с высокой долей автопрома, включая Калужскую, Калининградскую, Тверскую и Ярославскую области, пишет газета "Известия". Заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ, Вера Кононова, сообщила, что промпроизводство в регионах, где специализируются на сборке легковых автомобилей иностранных марок, также сократилось резко: на 19,3% в Калужской области и на 17,6% в Калининградской области.
В общей сложности промышленный спад произошел в 37 субъектах до 15%. Однако, ситуация в регионах, где автопром менее ориентирован на иномарки, оказалась лучше. Например, в Самарской области производство сократилось на 3,5%, а в Тверской и Ярославской областях - на 3,2% и 2,8% соответственно. Кроме того, в Нижегородской области производство даже немного выросло, но только на 0,1%.