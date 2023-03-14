Производство транспортных средств в России сократилось на 44,7% в 2022 году

В общей сложности промышленный спад произошел в 37 субъектах до 15%. Однако, ситуация в регионах, где автопром менее ориентирован на иномарки, оказалась лучше. Например, в Самарской области производство сократилось на 3,5%, а в Тверской и Ярославской областях - на 3,2% и 2,8% соответственно. Кроме того, в Нижегородской области производство даже немного выросло, но только на 0,1%.