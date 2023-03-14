Радулов опроверг слухи о своем конфликте с Леонтьевым

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу КХЛ.
Хоккеист, комментируя свой недавний диалог с наставником нижнекамцев на повышенных тонах, отметил, что такое поведение характерно для матчей плей-офф, проходящих с удвоенным накалом.
Нападающий якобы высказывал претензии специалисту, намекая, что его команда играет очень грязно. Однако позже Радулов похвалил соперника, отметив, что у нижнекамцев очень боевая команда.
«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 4-2.