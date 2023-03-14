rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Радулов опроверг слухи о своем конфликте с Леонтьевым

Сегодня, 17:18
Форвард «Ак Барса» Александр Радулов ответил на вопрос о том, существует ли у него конфликт с главным тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу КХЛ.

Хоккеист, комментируя свой недавний диалог с наставником нижнекамцев на повышенных тонах, отметил, что такое поведение характерно для матчей плей-офф, проходящих с удвоенным накалом.

Нападающий якобы высказывал претензии специалисту, намекая, что его команда играет очень грязно. Однако позже Радулов похвалил соперника, отметив, что у нижнекамцев очень боевая команда.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 4-2.



Подпишитесь
В Ростове АТП скрывают налоги, пока власти города беспокоит разноцветная плитка
Сегодня, 14:41
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Сегодня, 15:13
Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах
Сегодня, 14:40
Экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятки от 14 студентов
Сегодня, 14:04
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур
Сегодня, 13:41
Систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в Ростове в 2023 году
Сегодня, 12:21