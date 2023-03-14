rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раз

Сегодня, 09:52
Согласно данным Евростата, расходы Евросоюза на закупку газа в прошлом году выросли до 208 млрд евро или в 3,3 раза.

В 2021-м на закупку газа Евросоюз потратил 62,5 млрд  евро, годом позже – 208 млрд. При этом почти 110 млрд составили затраты на приобретение сжиженного газа (СПГ). На трубопроводный пришлось 98,6 млрд, пишет газета “Известия”.

Крупнейшим экспортёром СПГ в Европу стали Соединённые Штаты. Они продали ЕС сжиженного газа на 48,4 млрд евро. За газ из РФ Евросоюз заплатил рекордные 47,6 млрд евро, 16,2 млрд из них составила оплата за СПГ. Катар продал Европе газа на 16,1 млрд евро, Египет и Ангола на 4,8 млрд каждый.

Российская Федерация оставалась лидером по доходам от продажи трубопроводного газа.  Расходы ЕС по этой позиции выросли до рекордных за последние десятилетия 31,4 млрд евро. На втором месте – Норвегия (21,1 млрд), третью строчку занял Алжир(17,7 млрд). В четыре раза выросли доходы от поставок газа по трубопроводам у Азербайджана – до 15,6 млрд, а у Великобритании — в 2,8 раза, до 8,3 млрд.

Доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ по итогам 2022 года составила 23,4%, России – 22,8%, Норвегии – 11,9%, Алжира – 10,8%, а Катара – 7,7%.

13 февраля Еврокомиссия заявила о возможной нехватке газа в Евросоюзе предстоящей зимой. А 9 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что ЕС ждёт сложный год без российских газовых поставок. Она сообщила, что ЕК будет настаивать на продлении соглашения о сокращении потребления топлива на 15%.

Подпишитесь
«Недопонимание»: молодежные группировки Ростова объяснили вражду между друг другом
Сегодня, 09:46
«Вы не работаете»: Логвиненко раскритиковал работу главы Советского района Ростова
Сегодня, 09:32
Уголовное дело завели из-за попытки лишить домов жителей поселка в Ростовской области
Сегодня, 09:25
Брошенные машины уберут со всех улиц Ростова до конца марта
Сегодня, 08:59
Полицейские будут следить за камерами во всех школах Ростова
Сегодня, 08:27
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Вчера, 10:30