Расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году выросли в 3,3 раз

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В 2021-м на закупку газа Евросоюз потратил 62,5 млрд евро, годом позже – 208 млрд. При этом почти 110 млрд составили затраты на приобретение сжиженного газа (СПГ). На трубопроводный пришлось 98,6 млрд, пишет газета “Известия”.
Крупнейшим экспортёром СПГ в Европу стали Соединённые Штаты. Они продали ЕС сжиженного газа на 48,4 млрд евро. За газ из РФ Евросоюз заплатил рекордные 47,6 млрд евро, 16,2 млрд из них составила оплата за СПГ. Катар продал Европе газа на 16,1 млрд евро, Египет и Ангола на 4,8 млрд каждый.
Российская Федерация оставалась лидером по доходам от продажи трубопроводного газа. Расходы ЕС по этой позиции выросли до рекордных за последние десятилетия 31,4 млрд евро. На втором месте – Норвегия (21,1 млрд), третью строчку занял Алжир(17,7 млрд). В четыре раза выросли доходы от поставок газа по трубопроводам у Азербайджана – до 15,6 млрд, а у Великобритании — в 2,8 раза, до 8,3 млрд.
Доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ по итогам 2022 года составила 23,4%, России – 22,8%, Норвегии – 11,9%, Алжира – 10,8%, а Катара – 7,7%.
13 февраля Еврокомиссия заявила о возможной нехватке газа в Евросоюзе предстоящей зимой. А 9 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что ЕС ждёт сложный год без российских газовых поставок. Она сообщила, что ЕК будет настаивать на продлении соглашения о сокращении потребления топлива на 15%.