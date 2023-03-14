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РЭО окажет меры поддержки резидентам экопромышленного парка в Челябинской области

14 марта 2023, 13:37
Под Челябинском возведут экопромышленный парк. На его территории будут ежегодно перерабатывать до 41 400 тонн пластикового мусора и текстиля. Поддержку проекту окажет Российский экологический оператор (РЭО).

Объект появится в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Резиденты экопромышленного парка будут обрабатывать, утилизировать, обезвреживать отходы и вторичные ресурсы, а также производить промышленную продукцию с использованием вторсырья. Об этом информирует 360tv.ru.

Резидентами экопромышленного парка уже выразили желание стать ООО «Сансара», ООО «СимВОЛ», ООО «Чистый Челябинск», ООО «Новаполимер» и ООО «Немузеймусора». Общая стоимость объектов составит около 1,5 миллиарда рублей.

Российский экологический оператор не против инвестировать в проект «Сансары» средства, вырученные за счет выпуска облигаций, включая зеленые, после прохождения госэкспертизы. Цена вопроса - 1,45 миллиарда рублей, сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В планах у «Сансары» ежегодно перерабатывать 23 000 тонн пластикового мусора (ПЭТ-флекс, ПП). «СимВОЛ» намерен открыть завод по регенерации полимеров. Его мощность составит 3 000 тонн в год.

«Чистый Челябинск» способен утилизировать 8 400 тонн пластиковых отходов в год. «Немузеймусора» ежегодно сможет утилизировать текстильные изделия в объеме 2 000 тонн. «Новаполимер» создаст производство по регенерации полимеров мощностью 5 000 тонн в год.

Государство обещает резидентам экопромышленного парка льготы и прочие меры поддержки. Объект должен быть запущен в следующем году. В целом к концу 2024 года в Российской Федерации построят восемь экопромышленных парков. Они будут располагаться в Челябинской области, под Краснодаром, в Приморье и на Ставрополье, а также в Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

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