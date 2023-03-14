РЭО окажет меры поддержки резидентам экопромышленного парка в Челябинской области

Государство обещает резидентам экопромышленного парка льготы и прочие меры поддержки. Объект должен быть запущен в следующем году. В целом к концу 2024 года в Российской Федерации построят восемь экопромышленных парков. Они будут располагаться в Челябинской области, под Краснодаром, в Приморье и на Ставрополье, а также в Подмосковье, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областях.