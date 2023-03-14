Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Считать планируется при помощи установленных в салоне камер, которые будут видеть каждого пассажира. Перевозчикам запретят вмешиваться в эту систему.
«Это касается и технической части и внешнего оформления. Но транспортные компании должны будут обеспечивать бесперебойную работу оборудования», — сказано в сообщении.
Отмечается, что система заработает в 2023 году. Информация об этом поступила от департамента транспорта.
Ранее систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в донской столице в 2023 году. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.