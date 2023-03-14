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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах

14 марта 2023, 14:40
Фото: 1MI
Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах

В автобусах в Ростове появится автоматическая система подсчета пассажиров в 2023 году

В Ростове-на-Дону в общественном транспорте появится система автоматического подсчета пассажиров, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Считать планируется при помощи установленных в салоне камер, которые будут видеть каждого пассажира. Перевозчикам запретят вмешиваться в эту систему.

«Это касается и технической части и внешнего оформления. Но транспортные компании должны будут обеспечивать бесперебойную работу оборудования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что система заработает в 2023 году. Информация об этом поступила от департамента транспорта.

Ранее систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в донской столице в 2023 году. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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