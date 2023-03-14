Российская ювелирная отрасль сократилась на 10% в 2023 году из-за нового закона

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Документ отменил особые налоговые режимы для ювелирных компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу. Об этом пишет newizv.ru.
В России более 90% ювелирных компаний относятся к малым или средним. Многие из них изготавливают уникальные и редкие изделия. Эти предприятия обеспечивают в отрасли ассортиментное разнообразие. С отменой особых режимов налогообложения для ювелиров за первый месяц этого года уже успели закрыться примерно 10% таких фирм.
Новый закон сильно ударит по малым и средним предпринимателям в ювелирной отрасли, которой и так тяжело. Ситуация в российской экономике непростая. Вместе с тем остальные отрасли все еще пользуются льготными налоговыми режимами. Отменили льготы только ювелирам.
В РФ ювелирным предприятиям с переходом на общие основания приходится платить в казну налог с каждого рубля в сумме 33 копеек, если это ИП, и 40 копеек, если это юридическое лицо. Новый налог уплачивается не с прибыли, а с выручки. Траты на оплату труда, аренду, транспорт, материалы и амортизацию оборудования никто не учитывает. Данное налоговое бремя для мелких и средних компаний в ювелирной отрасли выросло в пять - семь раз.
Представители отрасли заявили, что закон нуждается в доработке. Помимо этого, надо детально изучить вопрос отмены особых налоговых режимов для ювелирной отрасли.
В середине минувшего года Минэкономразвития направило в Минфин служебную записку. В документе было сказано о необходимости тщательно изучить вопрос отмены особых налоговых режимов для ювелирной отрасли. Авторы документа просят отложить на пару лет вступление ФЗ-47 в силу. Пока неясно, услышали ли соответствующее предложение в Министерстве финансов или оно затерялось в его недрах. Закон же вступил в силу и действует.
Специалисты считают, что закон о налогообложении ювелирных компаний приведет к негативным последствиям для малого и среднего бизнеса в отрасли. Речь идет об уменьшении количества компаний и персонала. Снижение оборота и убытки смежных отраслей приведут к очень серьезным проблемам. Это отразится на экономике России в целом.