Российская ювелирная отрасль сократилась на 10% в 2023 году из-за нового закона

В РФ ювелирным предприятиям с переходом на общие основания приходится платить в казну налог с каждого рубля в сумме 33 копеек, если это ИП, и 40 копеек, если это юридическое лицо. Новый налог уплачивается не с прибыли, а с выручки. Траты на оплату труда, аренду, транспорт, материалы и амортизацию оборудования никто не учитывает. Данное налоговое бремя для мелких и средних компаний в ювелирной отрасли выросло в пять - семь раз.