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Российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем

14 марта 2023, 17:36
Фото: Lt. Col. Leslie Pratt. / Общественное достояние, commons.wikimedia.org
Представители Вооруженных сил США заявили о столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Во вторник, 14 марта, пресс-служба Вооруженных сил США объявила, что их беспилотник MQ-9 столкнулся с российским истребителе Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем.

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Столкновение привело к крушению дрона, который обрушился в международные воды. Сейчас президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте.

Напомним, недавно в Минобороны Российской Федерации сообщили, что в воздушном пространстве Краснодарского края и Адыгеи были замечены украинские дроны.

Ранее эксперт рассказал, почему жителям Ростовской области не следует опасаться полетов беспилотников над регионом.

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#Надежда Пустяк#Происшествие#Политика#Черное море
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