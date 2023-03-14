Российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Во вторник, 14 марта, пресс-служба Вооруженных сил США объявила, что их беспилотник MQ-9 столкнулся с российским истребителе Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем.
Столкновение привело к крушению дрона, который обрушился в международные воды. Сейчас президенту США Джо Байдену сообщили об инциденте.
Напомним, недавно в Минобороны Российской Федерации сообщили, что в воздушном пространстве Краснодарского края и Адыгеи были замечены украинские дроны.
Ранее эксперт рассказал, почему жителям Ростовской области не следует опасаться полетов беспилотников над регионом.