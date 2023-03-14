Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО

Так старший преподавателя кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгения Васюта считает, что рост цен на некоторые продукты питания был закономерен и связан с перебоями поставок комплектующих. В категорию таких товаров попали сыры и сливочное масло, цены на которые поднялись на 15%, а также маргарин, средняя цена на него взлетела на 50% — со 156 до 234 рублей за килограмм.