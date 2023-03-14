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Updated Сегодня, 18:45

Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО

14 марта 2023, 18:43
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО
Жителям Ростовской области рассказали, как изменились цены на продукты спустя год с начала спецоперации на Украине и введения пакета санкций против России, своим анализом рынка поделились эксперты ЮРИУ РАНХиГС Евгения Васюта и Роман Гончаренко.

В пресс-службе ЮРИУ РАНХиГС напомнили, что недавно областной орган статистики опубликовал данные анализа средних цен потребительской корзины в Ростовской области на февраль текущего года. Это позволило экспертам провести анализ цен и поделиться предположениями о том, какие факторы оказали влияние на стоимость товаров.

Так старший преподавателя кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгения Васюта считает, что рост цен на некоторые продукты питания был закономерен и связан с перебоями поставок комплектующих. В категорию таких товаров попали сыры и сливочное масло, цены на которые поднялись на 15%, а также маргарин, средняя цена на него взлетела на 50% — со 156 до 234 рублей за килограмм.

Эксперт считает, что льготные кредиты и гранты в прошлом году позволили поддержать отечественных производителей сельхозпродукции, а дополнительная помощь производителям хлеба в размере 2,5 миллиарда рублей позволит удержать цены на социально значимый товар.

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Однако Евгения Васюта признает, что у некоторых фермеров наблюдались трудности с обеспечением себя семенами, а потому повысились цены на некоторые плодоовощные товары. например, репчатый лук, помидоры и огурцы.

Есть и положительная динамика — цены на специи и сухие приправы стали на 10% ниже, Евгения Васюта считает, что причиной падения цен стала высокая конкуренция среди производителей. Экономист уверена, что сейчас для удержания цен и противостояния западным санкция в России необходимо выводить современные сельскохозяйственные и продовольственные системы на новый технологический уровень.

С ней согласен заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко, который отметил стабильность цен на базовые продукты питания. По мнению эксперта, главным индикатором состояния рынка является цена на гречку, и если в начале прошлого года она составляла 109 рублей за килограмм, то сейчас цена снизилась на 28,5%.

«Цены на некоторые продукты питания подросли, но в целом инфляцию удалось сдержать», — в заключение добавил эксперт.

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