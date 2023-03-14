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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Ростовчанин пришел в сауну с другом, а ушел с чучелом кабана

14 марта 2023, 13:20
Фото: Lord Mountbatten/CC0/wikimedia.org
Ростовчанин пришел в сауну с другом, а ушел с чучелом кабана
В Ростове-на-Дону фигурантом уголовного дела становился местный житель, укравший из сауны чучело кабана, сообщают СМИ.

В одну из саун города вместе с другом пришел 27-летний местный житель. Во время отдыха и разговоров приятели заказали себе алкоголь, а после обратили внимание на интерьер. 

Ростовчанина заинтересовала висящая голова кабана, которую он снял и незаметно вынес из заведения. В дальнейшем он не смог объяснить, для чего ему понадобился этот предмет декора.

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Заметившая пропажу сотрудница просмотрела записи с камер и написала заявление в полицию. Гостя в итоге удалось разыскать.

«Стоимость чучела кабана оказалась в районе 30 тысяч рублей и по факту кражи возбудили уголовное дело. Но во время расследования стороны помирились и его прекратили», — пишет Rostov.Kp.

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