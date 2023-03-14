Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В одну из саун города вместе с другом пришел 27-летний местный житель. Во время отдыха и разговоров приятели заказали себе алкоголь, а после обратили внимание на интерьер.
Ростовчанина заинтересовала висящая голова кабана, которую он снял и незаметно вынес из заведения. В дальнейшем он не смог объяснить, для чего ему понадобился этот предмет декора.
Заметившая пропажу сотрудница просмотрела записи с камер и написала заявление в полицию. Гостя в итоге удалось разыскать.
«Стоимость чучела кабана оказалась в районе 30 тысяч рублей и по факту кражи возбудили уголовное дело. Но во время расследования стороны помирились и его прекратили», — пишет Rostov.Kp.
Ранее в Ростовской области в пункте выдачи прямо из посылки украли смартфоны.